Премьер-министр Ирака отменил визит в Иран

Багдад, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ближайшее время не посетит Иран. При этом запланированный визит главы иракского правительства в Турцию состоится. В Анкару аль-Абади прибудет завтра, 14 августа.

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От поездки в Иран премьер-министр отказался «из-за своего плотного графика», пишет агентство Mehr со ссылкой на сообщение офиса иракского премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлоё неделе правительство Ирака приостановило банковские транзакции с финансовыми учреждениями Ирана. Ранее Центральный банк Ирака получил от минфина США соответствующее предупреждение. Приостановить операции с банками исламской республики, попавшей под санкции США, Вашингтон потребовал под угрозой «заморозки» активов. Кроме финансовой сферы, ограничения США коснулись и вопросов энергетического сотрудничества между Багдадом и Тегераном. В настоящее время иракские власти начали поиск «альтернативных Ирану источников энергии».

Напомним, весной 2018 года состоялся официальный визит министра обороны Ирана Амира Хатами в Ирак. Глава ведомства провёл встречи с представителями МВД, министерства обороны и руководителями разведки Ирака. Также Хатами посетил совместный разведывательный центр в Багдаде, в работе которого принимают участие Ирак, Иран, Сирия и Россия.

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