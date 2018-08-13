Эксперт оценил заявление историка, назвавшего РФ «младшим братом Украины»

Москва, , 09:46 — REGNUM Заявление главы Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко о том, что Россия является «младшим братом Украины», не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Центра по истории Древней Руси Института российской истории Владимир Кучкин газете «Взгляд».

По его словам, заявивший об ответственности Украины за действия России человек плохо знает историю.

«(Мироненко) явно хочет доказать, что украинцы будто бы существовали с древних времен… — отметил Кучкин. — Он хочет доказать, что украинцы также влияли на рост и могущество русских князей».

Кучкин напомнил, что украинцев в IX веке не было, а все народы назывались русами. По его словам, развивающийся сейчас украинский национализм был еще в Малороссии в 90-е годы XIX века.