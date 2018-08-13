Бывшая советница Трампа заявила об угрозах в ее адрес в Белом доме

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Бывшая советница президента США Дональда Трампа заявляет, что ей угрожали во время увольнения. Угрозы она записала на диктофон вопреки протоколам безопасности, пишет газета Le Figaro 13 августа.

Омароса Маниго Ньюман рассказала в интервью телеканалу NBC, что глава аппарата Белого дома Джон Келли отвел ее в подвал, где за запертыми дверями начал ей угрожать и заявлять, что она не может уйти просто так. Телеканал опубликовал сделанную в январе запись 12 августа.

По словам Маниго Ньюман, она обнародовала запись, что защитить себя и продемонстрировать ложь, царящую в Белом доме. «Если бы у меня не было этой записи, никто бы мне не поверил (…) я не жалею», — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, афроамериканка Омароса Маниго Ньюман написала книгу о своем опыте работы с президентом «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа». В ней она обвиняет президента США в расизме и женоненавистничестве.

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