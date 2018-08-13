«Миротворец» попытался оправдаться за добавление в черный список Алексиевич

Киев, , 09:39 — REGNUM Писательницу Светлану Алексиевич внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» «русские провокаторы», заявил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, сообщают 13 августа украинские «Вести».

По его словам, «какой-то провокатор, 100% русский» написал на форуме «Миротворца», что нобелевский лауреат Алексиевич разжигает межнациональную рознь на Украине. Муждабаев подчеркнул, что ни один сотрудник сайта не имеет отношения к данной записи.

«Вести» отмечают, что запись об Алексиевич была сделана не на форуме, а в базе данных «Миротворца», доступ к которой имеют только сотрудники сайта.

Напомним, ранее Алексиевич, выступавшая с откровенно русофобскими идеями, не стала выступать в Одессе, так как писательницу добавили в черный список «Миротворца». Позже запись была удалена.

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