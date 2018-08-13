Понедельник, 13 Августа 2018 года
09:36:44 МСК

Парламент Пакистана провел первую после выборов сессию

Политика

Законодательный орган должен вскоре избрать премьер-министра страны

Исламабад, 13 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Недавно избранный парламент Пакистана провел первую сессию, сообщает 13 августа Associated Press.

Парламентарии были приведены к присяге во время непродолжительной церемонии. Далее они должны выбрать своего спикера и его заместителя, а также премьер-министра страны.

Напомним, на недавних выборах в Пакистане победила партия «Тахриек-э-Инсаф», получившая 116 мест в парламенте. Лидер партии звезда крикета Имран Хан нуждается в 172 голосах для того, чтобы стать премьер-министром страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане совершено нападение на полицейский блокпост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить