Парламент Пакистана провел первую после выборов сессию

Исламабад, , 09:26 — REGNUM Недавно избранный парламент Пакистана провел первую сессию, сообщает 13 августа Associated Press.

Парламентарии были приведены к присяге во время непродолжительной церемонии. Далее они должны выбрать своего спикера и его заместителя, а также премьер-министра страны.

Напомним, на недавних выборах в Пакистане победила партия «Тахриек-э-Инсаф», получившая 116 мест в парламенте. Лидер партии звезда крикета Имран Хан нуждается в 172 голосах для того, чтобы стать премьер-министром страны.

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