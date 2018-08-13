В Оренбурге чиновники передумали покупать автомобиль за 1,3 млн рублей

Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбурге администрация Южного округа опубликовала объявление об аукционе на поставку нового автомобиля для чиновников. Извещение о конкурсе размещено 8 августа, 9 августа внесены изменения, а 10 августа появилось извещение об отмене торгов.

Чиновники передумали обзаводиться новым автомобилем. Согласно опубликованной ранее документации, из бюджета города готовы были выделить на покупку транспорта 1,3 млн рублей. Заказчик требовал поставку машины спустя 10 дней после подписания контракта.

В администрации Южного округа изъявляли желание приобрести автомобиль белого цвета с типом кузова седан и максимальной мощностью 150 лошадиных сил. Среди требований назывались автоматическая коробка передач с шестью скоростями, ёмкость бака для бензина не менее 60 литров, иммобилайзер, зеркала с электроприводом и обогревом с повторителями указателей поворота, дневные ходовые огни светодиодные, передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA, устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра — Глонасс», сиденья с подогревом, усилитель экстренного торможения.