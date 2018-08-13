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Дело Януковича основано на желании политической расправы — адвокат

Политика

В материалы уголовного дела положены «громогласные заявления»

Дело Януковича основано на желании политической расправы — адвокат
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 13 августа 2018, 09:08 — REGNUM  В основу уголовного дела на Украине против бывшего президента страны Виктора Януковича положено желание политической расправы, заявил его адвокат Виталий Сердюк в интервью RT.

По его словам, бывшему главе государства не дают возможности выступить в свою защиту и лично обратиться к суду и народу, а в материалы уголовного дела положены «громогласные заявления».

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Кроме того, отметил адвокат, система запрещает выводить в судебный процесс ключевых свидетелей, заявления которых могут быть положены в основу обвинений к представителям действующей власти.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в ходе которого Янукович бежал в Россию. Новые незаконные власти начали уголовные дела против экс-президента страны, обвинив его в «госизмене», «пособничестве в ведении агрессивной войны», а также «пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

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Дело Януковича
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