Саммит между лидерами Корейского полуострова может пройти в Пхеньяне

Пхеньян, , 08:49 — REGNUM Высокопоставленные чиновники Северной Кореи подтвердили возможность проведения третьего саммита между лидерами Корейского полуострова в Пхеньяне, сообщает 13 августа Associated Press.

«В настоящее время представители Северной и Южной Кореи обсуждают возможность встречи лидеров двух стран в Пхеньяне», — заявил представитель северокорейской стороны Ри Сон Гвон.

Напомним, с начала 2018 года отношения между КНДР и Южной Кореей значительно улучшились, что привело к встрече глав двух государств и обсуждения ими дальнейших шагов по снятию напряженности.

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где стороны согласились с необходимостью деэскалации конфликта, в том числе за счет возможной денуклеаризации полуострова.

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