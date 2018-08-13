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Саммит между лидерами Корейского полуострова может пройти в Пхеньяне

Политика

Это будет третий саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи

Саммит между лидерами Корейского полуострова может пройти в Пхеньяне
Южная и Северная Корея

Пхеньян, 13 августа 2018, 08:49 — REGNUM  Высокопоставленные чиновники Северной Кореи подтвердили возможность проведения третьего саммита между лидерами Корейского полуострова в Пхеньяне, сообщает 13 августа Associated Press.

«В настоящее время представители Северной и Южной Кореи обсуждают возможность встречи лидеров двух стран в Пхеньяне», — заявил представитель северокорейской стороны Ри Сон Гвон.

Напомним, с начала 2018 года отношения между КНДР и Южной Кореей значительно улучшились, что привело к встрече глав двух государств и обсуждения ими дальнейших шагов по снятию напряженности.

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, где стороны согласились с необходимостью деэскалации конфликта, в том числе за счет возможной денуклеаризации полуострова.

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Читайте развитие сюжета: Третий саммит лидеров Корейского полуострова пройдет в Пхеньяне

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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