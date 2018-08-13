Вступили в силу удвоенные пошлины на сталь и алюминий из Турции

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Вступили в силу удвоенные пошлины на турецкую сталь, передает немецкий телеканал N-TV.

13 августа в 00:01 по вашингтонскому времени вступили в силу пошлины в размере 50% на сталь и 20% на алюминий из Турции. 10 августа президент США Дональд Трамп приказал удвоить ранее намеченную Белым домом величину пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Вашингтона «экономической войной» и призвал США вернуться в правовое русло.

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