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В Екатеринбурге неизвестные разбили машину кандидата в депутаты

Политика

Перед этим они якобы пытались попасть к нему домой

В Екатеринбурге неизвестные разбили машину кандидата в депутаты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 13 августа 2018, 08:18 — REGNUM  В Екатеринбурге очередной предвыборный скандал. Неизвестные разбили окна машины одного из кандидатов в депутаты гордумы.

О произошедшем он сам заявил в соцсетях. По его словам, всё случилось поздно вечером 12 августа. А перед этим двое граждан пытались попасть в его квартиру.

Кандидат обратился в полицию и дал показания. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. И за последние недели несколько человек так или иначе оказались пострадавшими в результате действий неизвестных лиц. Так, было совершено нападение на начальника штаба одного из кандидатов. У него похитили бумаги. Также был случай уничтожения машины.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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