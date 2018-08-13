Депутат Рады: Лозунг «Слава Украины!» не является патриотичным

Киев, , 08:11 — REGNUM Лозунг «Слава Украине!» стоит вводить тогда, когда Украина начнет процветать, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, передает 12 августа «112 Украина».

По его словам, предложенное президентом Украины Петром Порошенко новое воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» выглядит странно, так как реально страна находится в социально-экономическом кризисе.

«Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше», — отметил Рабинович.

Напомним, лозунг «Слава Украине!» являлся традиционным приветствием бандеровцев во времена Великой Отечественной войны, сотрудничавших с немецкими фашистами и ответственных за массовые зачистки населения Украины.

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