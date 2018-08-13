Понедельник, 13 Августа 2018 года
09:41:13 МСК

Депутат Рады: Лозунг «Слава Украины!» не является патриотичным

Политика

Лидер партии «За життя» уверен, что кричать «Слава Украине!» надо после того, как на Украине все станет хорошо

Депутат Рады: Лозунг «Слава Украины!» не является патриотичным
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 13 августа 2018, 08:11 — REGNUM  Лозунг «Слава Украине!» стоит вводить тогда, когда Украина начнет процветать, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, передает 12 августа «112 Украина».

По его словам, предложенное президентом Украины Петром Порошенко новое воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» выглядит странно, так как реально страна находится в социально-экономическом кризисе.

«Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше», — отметил Рабинович.

Напомним, лозунг «Слава Украине!» являлся традиционным приветствием бандеровцев во времена Великой Отечественной войны, сотрудничавших с немецкими фашистами и ответственных за массовые зачистки населения Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине нацистское приветствие станет официальным для военных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить