Выборы главы Тюменской области: чей избирательный фонд больше?

Тюмень, , 08:10 — REGNUM Избирательная комиссия Тюменской области обнародовала сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в губернаторы Тюменской области и расходовании этих средств. Данные предоставлены филиалами ПАО «Сбербанк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Напомним, на пост главы Тюменской области претендуют врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия». И депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артём Зайцев — от ЛДПР, и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России». Все они зарегистрированы 3 августа 2018 года и получили соответствующие кандидатские удостоверения.

В целом все кандидаты на губернаторский пост сформировали фонд в 8,9 млн рублей, большая часть из которого в размере семи миллионов рублей — это фонд кандидата от партии парламентского большинства врио губернатора Тюменской области Александра Моора. При этом на сегодняшний день он потратил из этой суммы лишь 726 рублей 70 копеек.

Артём Зайцев на втором месте по размерам избирательного фонда — 1,05 млн рублей. Из них потрачено 3,5 тыс. рублей.

Владимир Пискайкин из 500 тыс. рублей своего избирательного фонда израсходовал практически всё и даже больше. В общей строке его расходов числится 684 тыс. рублей, из них на агитационные материалы затрачено 424,7 тыс. рублей.

Самый маленький по размерам фонд у представителя КПРФ Ивана Левченко, который из 350 тыс. 390 рублей за агитацию отдал уже больше половины — 176 тыс. 550 рублей.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут по мажоритарной системе в единый день голосования 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Закомпостировано: на пост главы Тюменской области зарегистрировали четырёх