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В столице Румынии вновь состоялся многотысячный митинг

Политика

На этот раз акция протеста завершилась без столкновений с полицией

Бухарест, 13 августа 2018, 08:10 — REGNUM  В ночь на 13 августа в столице Румынии Бухаресте вновь собрались протестующие, передает немецкий телеканал N-TV.

Около 10 тыс. человек собрались накануне вечером перед зданием правительства. В отличие от предыдущих дней, они столкнулись с гораздо меньшим числом полицейских, акция протеста проходила мирно. Протестующие разошлись на рассвете.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Бухаресте прошёл многотысячный антиправительственный митинг. Манифестанты попытались прорваться к зданию правительства, полиция применила силу для их разгона. При этом пострадали не менее 450 человек, в том числе жандармы.

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