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ОАЭ обвиняется в военных преступлениях на территории Йемена

Политика

Насилие в отношении заключенных содержит пытки и издевательства как физического, так и морального свойства

ОАЭ обвиняется в военных преступлениях на территории Йемена
Колючая проволока

Абу-Даби, 13 августа 2018, 08:01 — REGNUM  Согласно исследованию, проведенному правозащитными организациями, в тюрьмах ОАЭ на территории Йемена происходят многочисленные случаи жестокого обращения с заключенными, сообщает 13 августа Al Jazeera.

В тюрьмах ОАЭ пребывают в основном повстанцы хуситы, сражающиеся против арабской коалиции, осуществляющей агрессию в стране. Насилие в отношении заключенных содержит пытки и издевательства как физического, так и морального свойства.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы рады призыву ООН провести расследование зверств коалиции в Йемене

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Ситуация в Йемене
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