Колыме мешает развиваться отсутствие интернета и дорог

Магадан, Магаданская область, , 08:00 — REGNUM Шесть из девяти райцентров в Магаданской области не имеют быстрого, качественного и недорого интернета, что затрудняет развитие региона. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказал врио глав Колымы Сергей Носов в рамках совещания правительственной комиссии о социально-экономическом развитии Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Второй причиной, тормозящей развитие Магаданской области, Сергей Носов назвал нехватку асфальтированных трасс.

«У нас существует проблема дорог в муниципалитетах, — сообщил Медведеву врио главы Колымы — Но если сегодня в регионе доля дорог, федеральных трасс в том числе, с гравийно-песчаным покрытием — 79% при среднероссийском показателе 7%, то это сказывается на всём: на качестве жизни, качестве обеспечения продуктами питания, здравоохранении. И для того, чтобы хотя бы приблизиться к среднероссийскому уровню, примерно 65 км дорог нужно делать ежегодно. А, насколько нам известно, в программе Росавтодора заложено на пять лет всего 80 км. В среднем, значит, на уровне 15−17 км. Уже сегодня закладывается отставание, и я считаю, что это серьёзно».

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Сергей Носов подчеркнул, что каждое направление, каждая национальная программа влияют на главный результат, в том числе по продолжительности и привлекательности жизни на Дальнем Востоке и территориях Крайнего Севера.

Врио главы Магаданской области также обратил внимание на проблему, которая, по его мнению, требует со стороны федерального центра особого внимания — на медленную выдачу колымчанам жилищных сертификатов. Сергей Носов попросил принимать в этом отношении политические решения и искать новые подходы к ускорению решения проблемы обеспечения жильём.

«Магаданская область — это территория Крайнего Севера. Жилищные сертификаты когда-то были или должны были стать одним из преимуществ, обеспечивающих привлекательность районов Дальнего Востока и Крайнего Севера. Но на данный момент сложилась следующая ситуация: задолженность — 17 млрд рублей. Ежегодно из федерального бюджета приходит 150 млн рублей — меньше 1%. При этом стоимость квадратного метра жилья возрастает ежегодно примерно на 12%. И уже к 2025 году эта задолженность, по прогнозам, будет 26 млрд рублей. После принятия поправок к закону о наследовании задолженности эта цифра переходит в бесконечность», — рассказал Дмитрию Медведеву Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2018 года в очереди на жилищный сертификат числится 9637 семей или около 20 тысяч жителей Магаданской области. Сертификаты люди ждут с 2005 года. В 2017 году по области заявки подали 1564 семьи или 3106 человек, однако их выдача идёт медленно: в прошлом году уехать смогли только 74 колымчанина.