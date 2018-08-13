Брижит Бардо назвала Николя Юло «трусом»

Париж, , 09:23 — REGNUM Брижит Бардо, возглавляющая фонд защиты животных, назвала министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло «трусом первого класса» в интервью еженедельной газеты Var-Matin, сообщает Europe1.

Бывшая актриса обвиняет министра, в частности, в традиционных квотах на охоту, что, по ее мнению, не обязательно. Брижит Бардо ни больше, ни меньше выступает за отставку Николя Юло.

Николя Юло «действует так, как будто у него нет власти. Это нерешительный и бесполезный парень», — заявила Брижит Бардо.

Окружение министра отметило, что он не хочет комментировать эту ситуацию, называя заявления Брижит Бардо «оскорбительными». «Министр сфокусирован на своей работе, на службе у французов и всей планеты и не хочет продолжать эту демагогию».

В интервью Le Monde в январе актриса заявила, что она глубоко опечалена решением министра «разрешить убийство 40 волков».

Напомним, правительство санкционировало убийство 40 волков, объявив, что оно хочет оценить эффективность этой меры по защите скота. Многолетний план (2018−2022 гг.) был предложен Николя Юло и Стефаном Травертом, министром сельского хозяйства.