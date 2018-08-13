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Российские военные на учениях в Южной Осетии применят нестандартные решения

Политика

В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих

Ростов-на-Дону, 13 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) Министерства обороны России приступили к активной фазе двусторонних тактических учений на полигоне «Дзацерми» в Южной Осетии, сообщает 13 августа пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что мотострелки во взаимодействии с подразделениями различных родов войск отработают полный перечень тактических действий и маневров в горах и населенных пунктах как днем, так и ночью.

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Кроме того, в ходе учений командиры подразделений применят нестандартные решения, на основе их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника. Всего в учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее российские военнослужащие в ходе учений отработали нанесение ударов оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» с Кубани по целям в горах Абхазии и в акватории Черного моря.

Читайте подробнее: «Искандеры-М» ударили по целям в Абхазии и в Черном море. Условно

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Военные учения
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