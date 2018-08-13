Латинская Америка отмечает 92 года со дня рождения Фиделя Кастро

Сантьяго-де-Куба , Куба, , 07:48 — REGNUM 13 августа Куба и другие страны Латинской Америки отметят 92-ю годовщину со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает Prensa Latina.

Главные торжественные мероприятия состоятся в городе Сантьяго-де-Куба, где в 1959 году Кастро объявил о победе революции. Сюда уже несколько дней съезжаются кубинцы и представили других стран, чтобы почтить память Кастро, похороненного на местном кладбище Санта-Ифиния. В Витражном зале на Площади Революции, где кубинцы прощались с Кастро в декабре 2016 года, состоится форум «Идея и общество».

Годовщину также отметят и в других странах Латинской Америки, в частности, в Венесуэле. По всей стране пройдут тематические культурные вечера, выставки и семинары. Напомним, возглавлявший кубинское государство с 1976 по февраль 2008 года Фидель Кастро скончался в ноябре 2016 года. При жизни он просил не называть его именем города и улицы.

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