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Модернизированный Ту-95МСМ может подняться в небо уже в конце 2019 года

Политика

Контракт заключён с концерном «Туполев»

Модернизированный Ту-95МСМ может подняться в небо уже в конце 2019 года
Sergey Krivchikov
Ту-95

Москва, 13 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Министерство обороны РФ заключило контракт с концерном «Туполев» на создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Первый полёт обновленная машина может совершить уже в конце 2019 года.

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Как уточнил гендиректор компании Александр Конюхов, слова которого приводит Интерфакс, работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе. Добавим, что в настоящее время также ведётся модернизация под применение новых крылатых ракет большой дальности самолётов Ту-160 и Ту-95МС.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в третьем квартале 2018 года в России планируется поднять в небо новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. В настоящее время работы по глубокой модернизации Ту-22М3 находятся в стадии завершения.

Выкатить из цеха Ту-22М3М, обладающий передовыми характеристиками, Казанский авиационный завод планирует 16 августа. После этого приступят к наземным испытаниям самолёта и подготовке к первому вылету.

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