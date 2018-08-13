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Иракский депутат подверг критике Багдад — «за мягкое отношение к Ирану»

Политика

Два шиитских правительства могут поссориться из-за санкций США

Иракский депутат подверг критике Багдад — «за мягкое отношение к Ирану»
Mondalawy
Монумент «Аш-Шахид» в Багдаде

Багдад, 13 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Депутат иракского парламента Фаяк Шейх Али подверг резкой критике правительство страны за «мягкое отношение» к Ирану, сообщает 13 августа Kurdistan.ru.

Причиной подобной критики стало требование Тегерана к Багдаду возместить ущерб, причиненный ирано-иракской войной, имевшей место в 1980-х годах.

Напомним, 9 августа некоторые иранские парламентарии потребовали от Ирака выплат в размере $11 млрд за ущерб, нанесенный войной. Данное заявление было сделано после того, как Багдад подтвердил свое желание соблюдать санкции США, принятые против исламской республики.

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