«Отвечать, глядя в глаза»: кандидат в мэры Якутска зовёт всех на дебаты

Якутск, , 07:29 — REGNUM Всем без исключения претендентам в главы Якутска предложено принять участие в открытых телевизионных дебатах. С такой инициативой выступил кандидат в мэры от «Единой России», спикер городской думы Якутска Александр Саввинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: К борьбе за кресло главы Якутска допущены девять человек

«Думаю, будет правильно открыто поделиться перед всеми жителями Якутска своими взглядами на вопросы развития города, проблемы столицы и горожан, возможные пути их решения. Ответить на вопросы наших земляков и своих оппонентов, глядя им в глаза. Это будет честно и справедливо по отношению и к нашим избирателям, и друг к другу», — написал Саввинов в соцсети.

Проводить дебаты он предложил на телеканале НВК «Саха», однако эта площадка вызвала критику.

«Смысл делать дебаты на НВК «Саха»?! Это же республиканское СМИ, которое явно будет продаваться. Подстроят всё, как обычно, и всё. Ни смысла, ничего», — пишут люди в комментариях под постом кандидата в мэры от «Единой России».

Читайте также: Однояйцевые близнецы: ЕР «склеила» кандидатов в главы Якутии и Якутска?

Горожане также обращаются к Александру Саввинову с жалобами и вопросами:

«Почему Ваши люди агитируют меня по телефону? Вы купили базу данных МТС?», «А народ послушать не хотите? Подъезды панельных домов не ремонтируются десятилетиями, а УК требуют на их ремонт деньги с жильцов. В двух дворах на ул. Кузьмина строят многоуровневые парковки, в 15 метрах от детских площадок. Дворы во время дождя по колено в слякоти — ни асфальта, ни тротуаров. Нет скамеек, остановок на дорогах. Тарифы на ЖКХ никто не контролирует, а это функция муниципалитета», «Водопроводная вода, которая у нас очень дорогая, всегда грязная, а после отключения вообще помои. С ребёнком в коляске по городу вообще не пройти, не говоря уже о тротуарах».

Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе за кресло мэра Якутска допущены 9 человек из 12 подавших документы в ТИК Якутска. Удостоверения кандидатов в мэры от избиркома получили спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России).

Читайте также: Якутии после масштабных выборов пророчат пять лет политической «засухи»

С выборов сняты предприниматель Олег Желнин (самовыдвиженец, забракованы подписи), сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин (баллотировался без партийной поддержки, снялся сам) и депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров (отозван выдвинувшей его партией «Родина»).

Читайте также: «Родина» передумала: конкурент кандидата ЕР в главы Якутска снят с выборов

Читайте также: Отозванный «Родиной» кандидат в мэры Якутска намерен дойти до Памфиловой