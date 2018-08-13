Российскому «Механику Погодину» выдали разрешение на вход в порт Херсона

Херсон, Украина, , 07:18 — REGNUM Украинская сторона имела все данные о собственнике, грузе и экипаже российского танкера «Механик Погодин» за трое суток до его прибытия в Херсон. Об этом заявил капитан судна, добавив, что получил разрешение администрации порта на вход в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины.

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Документ был получен через агента — украинскую компанию «Инфлот-Херсон», уточнил Замятин, слова которого цитирует ТАСС. У Украины имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта, однако на протяжении трёх суток никаких претензий судну ни со стороны портовой администрации, ни со стороны Службы безопасности Украины не предъявлялось.

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Стало известно о состоянии экипажа танкера «Механик Погодин»

Капитан танкера уточнил, что судно перевозило дизельное топливо от канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. из Туркмении на Украину по договору фрахта.

Как сообщало ИА REGNUM, российский танкер «Механик Погодин», которым владеет российская компания, находящаяся под украинскими санкциями, зашёл в порт Херсона 10 августа. В настоящее время судно, на котором находятся 12 моряков, заблокировано в порту. Как заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, танкер может быть арестован.

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