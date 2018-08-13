Выборы губернатора Тюменской области: фаворит на фоне «миловидных подружек»

Елена Миронова, , 20:17 — REGNUM

Меньше месяца осталось до выборов губернатора Тюменской области, а также думы и мэра столицы региона. Но об этом, кроме агитационных плакатов, листовок и газет, ничто в Тюмени не напоминает. В этой «модной столице», как у хорошей хозяйки, давно всё расставлено по полочкам. Фавориты давно известны — это представители партии парламентского большинства. И наблюдателям остаётся лишь отмечать, мол, интересно, кто же станет партией номер два.

На старте — четверо

Губернатора в Тюменской области собирались выбирать в 2019 году, когда истекал срок полномочий Владимира Якушева. Но вновь избранный президент России Владимир Путин призвал главу успешного по всем параметрам и рейтингам региона на пост министра строительства и ЖКХ. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области был назначен мэр Тюмени Александр Моор. Досрочные выборы губернатора Тюменской области назначены на 9 сентября 2018 года.

Избирательной комиссией Тюменской области 3 августа 2018 года были зарегистрированы четыре кандидата на пост главы региона — от каждой парламентской партии по одному представителю. Претендентам выданы соответствующие удостоверения.

В предвыборной гонке на пост главы Тюменской области заявлены врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия». И депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артём Зайцев — от ЛДПР и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России». Все они преодолели так называемый «муниципальный фильтр», предоставив более 236 лимитированных подписей депутатов городских и сельских дум в «листах поддержки».

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Отметим, что представитель регионального отделения «Партии социальной защиты России» Лариса Шакурова, которая также заявлялась в кандидаты, не зарегистрирована по ряду причин. Во-первых, она не прошла «муниципальный фильтр». В её «листе поддержки» оказалось лишь две подписи. Во-вторых, она является членом партии ЛДПР с 2011 года. Как пояснили в региональном избиркоме, партия не может выдвигать на выборные должности в органы государственной власти граждан, являющихся членами других политических объединений. В-третьих, Лариса Шакурова не представила трёх кандидатов в Совет Федерации в случае своего избрания, тогда как её потенциальные соперники данное условие регистрации исполнили.

Избирателей больше в Югре, а денег — у Моора

Особенностью прямых выборов губернатора Тюменской области является момент, что главу региона здесь выбирают тюменцы и жители автономных округов — ХМАО и ЯНАО. Причём обыватели Югры и Ямала до сих пор слабо понимают, зачем им нужно идти и голосовать за губернатора соседней области. К примеру, на выборах главы Тюменской области в 2014 году, согласно данным избиркома, явка в Югре составила 35%. А число избирателей из составных «тюменской матрёшки» здесь наибольшее. Так, на 1 января 2018 года в ХМАО насчитывалось 1,113 млн имеющих право голосовать на выборах, в Тюменской области — 1,090 млн, на Ямале — 355 тысяч. При этом явку на выборы главы области, безусловно, обеспечивают те, кому с управлением нового главы региона жить, — население области, а не округов.

Напомним, согласно сведениям регионального избиркома, явка на выборах губернатора Тюменской области в 2001 году составила 54,25%. Победу одержал тогда Сергей Собянин с результатом 52,78% проголосовавших. В 2014 году явка составила 58,34%. За Владимира Якушева проголосовало тогда 86,56% пришедших на выборы.

Интересно, что 88% подписей в «листах поддержки» нынешних кандидатов были собраны среди муниципальных депутатов Тюменской области. Что красноречиво показывает, кто будет в основе своей голосовать и в 2018 году.

С 11 августа 2018 года началась предвыборная агитационная кампания. Избирательная комиссия Тюменской области обнародовала сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в губернаторы региона.

Претенденты суммарно сформировали фонд в 8,9 млн рублей, большая часть из которого в размере семи миллионов рублей — это фонд врио губернатора Тюменской области Александра Моора. При этом на 13 августа он потратил из этой суммы лишь 726 рублей 70 копеек.

Артём Зайцев на втором месте по размерам избирательного фонда — 1,05 млн рублей. Из них потрачено 3,5 тыс. рублей.

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Владимир Пискайкин из 500 тыс. рублей своего избирательного фонда израсходовал практически всё и даже больше. В общей строке его расходов числится 684 тыс. рублей, из них на агитационные материалы затрачено 424,7 тыс. рублей.

Самый маленький по размерам фонд у представителя КПРФ Ивана Левченко, который из 350 тыс. 390 рублей за агитацию отдал уже больше половины — 176 тыс. 550 рублей.

«Предвыборная кампания проходит спокойно, без эксцессов и «перетягивания канатов» кандидатами на свою сторону. Каждый кандидат в губернаторы Тюменской области работает в тех рамках и выполняет те задачи, которые перед ним стоят в силу имеющихся у него ресурсов. Информационное обеспечение выборов на примере Тюмени вполне достойное. Помимо баннеров, рекламных конструкций с информацией о выборах и дне голосования, листовок с приглашением на фестиваль «Тюменская осень», который состоится в день голосования, по городу курсирует много рейсовых автобусов с информацией о выборах губернатора снаружи и выборах депутатов думы Тюмени внутри салона. Неплохо работают и сами кандидаты, с их стороны идёт активная агитация среди избирателей, проводятся массовые публичные, в том числе спортивные, мероприятия с их участием, расклейка агитационных листовок, встречи с жителями своих избирательных округов, агитационная работа в социальных сетях», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM конструктивный ход избирательных кампаний регионального и муниципального уровня член избиркома Тюменской области Александр Лобов.

Что касается самих кандидатов, то Александр Моор более всего соответствует тренду новой волны губернаторов — «молодого технократа». Возраст до 45 лет, с большим опытом работы в чиновниках, состоит в кадровом резерве президента, более пяти лет был заместителем главы региона Владимира Якушева. Ещё до внезапного ухода с губернаторского поста Моор однозначно был «человеком Якушева». После перехода последнего на министерский пост, наместник президента — врио губернатора — уверяет электорат в верности курсу прежнего главы региона.

Александр Моор свою предвыборную кампанию озаглавил лозунгом «На стороне людей». Для вящей близости к народу, он 23 июля зарегистрировался в социальных сетях, где диалога нет, но актуальные вопросы жизни тюменцев всё-таки озвучиваются, и чаще всего в комментариях. Впрочем, готовность услышать о проблемах, волнующих жителей региона и автономных округов, не означает их решения. Как признались его помощники, сам он не пишет на своих страницах, но комментарии явно читает. Судя по встречам с избирателями, Моора трудно застать врасплох — ответы наготове.

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Основные направления программы Моора не только артикулированы, но уже стали воплощаться в жизнь. Это продление программы «Сотрудничество» — сделан акцент на суверенности автономных округов. Постепенно увеличиваются поставки недорогого тюменского продовольствия в ХМАО и ЯНАО. Также Моор вместе с главами ХМАО и ЯНАО выступают за сохранение северных льгот, на которые периодически покушаются отдельные федеральные чиновники.

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Оппоненты Александра Моора из других парламентских партий подобраны «нераскрученные», говоря языком шоу-бизнеса. Самая крупная, после подавляющей «Единой России», фракция ЛДПР в Тюменской областной думе на пост губернатора Тюменской области представила Артёма Зайцева. Его выдвижение в кандидаты от партии ЛДПР стало неожиданностью, потому что изначально тюменские «соколы Жириновского» отказались от претензий на пост главы региона. По причинам, которые прямо и официально не озвучиваются, член высшего совета ЛДПР, президентский резервист, депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев не был одобрен в верхах как оппонент Моора. Хотя эксперты признают, что опытный, яркий, закалённый в политических баталиях, умеющий играть на грани фола Сысоев взбудоражил бы регионы «тюменской матрёшки» и сделал бы выборы на пост главы региона не томными. И после публичного отказа — вновь новый поворот, почти на исходе сроков выдвижения. ЛДПР выдвигает в качестве кандидата инженера по образованию и по сути — скрупулёзного, педантичного, далёкого от популизма Артёма Зайцева. И его предвыборная кампания не отличается от повседневной депутатской работы. Вот Артём Зайцев в городе Ишиме тренируется с юными футболистами, обсуждает проблемы спорта маломобильных групп, а вот встречается с представителями чувашской диаспоры в Тюменской области. Попутно решает застарелые проблемы посёлка Матмас и садовых товариществ под Тюменью. А 13 августа устроил пикет у отделения Пенсионного фонда в Новом Уренгое. Но всё это происходит без будоражащих интерес СМИ заявлений, обыденно и рутинно.

«Выдвижение кандидата на выборы губернатора Тюменской области от партии ЛДПР может говорить о многом, в том числе о том, что в партии учли мнение жителей «тюменской матрешки» и решили не лишать свой электорат возможности прийти на выборы и проголосовать за свою партию. Однако, решение ЛДПР выдвинуть кандидатуру в губернаторы Тюменской области отличную от кандидатуры депутата Госдумы Владимира Сысоева чётко показывает, что в штабе кандидата от партии технического большинства боятся сильного и яркого конкурента на выборах губернатора Тюменской области, работавшего на Ямале, в Югре, в Тюменской области при прежних губернаторах — Александре Филипенко, при Юрии Неелове, при Сергее Собянине и при Владимире Якушеве, известного на территории всей так называемой Большой Тюмени», — прокомментировал ситуацию с выдвижением Артёма Зайцева член избиркома Тюменской области, политолог Александр Лобов.

Фракция «Справедливой России» в Тюменской областной думе — самая малочисленная, зато её возглавляет вице-спикер, который уже имеет опыт хождения на губернаторские выборы. Речь идёт о Владимире Пискайкине, который в своей предвыборной программе поднимает юридические вопросы, отложенные в долгий ящик. Он считает, что пора покончить с двусмысленностями в Тюменской области — с формальным включением в её состав ХМАО и ЯНАО, где есть свои губернаторы и думы. Кандидат в главы региона от «Справедливой России» вновь акцентирует внимание на необходимости разделения должности губернатора и председателя правительства области, а также создания Уставного суда Тюменской области. Как и ранее, он повторяет, что хорошие законы и правильное их исполнение — залог успеха благополучия региона.

«Нас должны объединить общие ценности, общее стремление обеспечить лучшую жизнь, справедливый порядок и честное соревнование, доступ к ресурсам и благам», — поясняет свою позицию кандидат в губернаторы Владимир Пискайкин.

Как видим, кандидат от «Справедливой России» делает упор на законотворческой деятельности, которой занимается в региональном парламенте. Как видим, сюрпризов от Владимира Пискайкина не ожидается. Авантажно, актуально, но далеко от обывателя.

Что касается претендента на пост главы Тюменской области от КПРФ, то никто из экспертов вразумительно так и не объяснил, почему, имея явных лидеров, коммунисты выдвинули на губернаторский пост малопонятного для Тюменской области и имеющего хвост конфликтов в региональном отделении ХМАО Ивана Левченко. Назывались в качестве претендентов от КПРФ и депутат Госдумы Павел Дорохин, и один из ярких представителей тюменского обкома, депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич. На данном этапе кандидат Левченко активно использует федеральную повестку, в частности «горькое лекарство» грядущей пенсионной реформы. Возможно, телевизионные дебаты кандидатов в губернаторы Тюменской области, которые начнутся с 15 августа, раскроют кандидата от коммунистов с неожиданной стороны. И он проявит себя не опытным образцом, а знатоком региональных вопросов, на которые знает ответы.

Тюменский политолог Александр Безделов считает, что, невзирая на предсказуемый ход, у губернаторской кампании есть своя изюминка. И она небезынтересна несколькими моментами.

«Во-первых, это тесные сроки, в которые необходимо уложиться всем кандидатам. Во-вторых, ее неожиданность, что тоже, мягко говоря, фактор негативный, опять же, для всех кандидатов — решение о переводе Владимира Якушева на работу в правительстве не прогнозировалось, и элиты готовились к плановой избирательной кампании 2019 года. Ну и, в-третьих, что самое интересное, — это первая кампания для основного кандидата — врио губернатора Александра Моора. С одной стороны, он не имеет опыта избирательных кампаний, но с другой — в его активе успешный опыт руководства одним из самых эффективных муниципалитетов России — работа мэром Тюмени. Здесь, кстати, показательно, что 80% горожан довольны положением дел в муниципалитете, фактически — это уровень одобрения действий властей, уровень доверия к Александру Моору, хоть он не был публичной личностью и не стремился к популярности. С учетом того фактора, что врио губернатора удалось наладить хорошие, рабочие отношения с главами ХМАО Натальей Комаровой и ЯНАО Дмитрием Артюховым, нет сомнений, что он сумеет преодолеть планку в 50% голосов по итогам выборов», — считает политолог Александр Безделов.

Нелёгкая это работа — оживлять заведомо блёклую избирательную кампанию и придавать смысл безальтернативности выбора. При всех плюсах фаворита избирательной гонки, Александр Моор в одном ряду с представленными кандидатами от оппозиции пока что выглядит, если сказать образно, красавицей на фоне миловидных подружек. И чем ближе единый день голосования, тем больше крепнет уверенность, что эскалации интереса к выборам главы Тюменской области не будет.