Бывший адвокат Трампа: Мою записку президент не ел

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна шокировал рассказ о якобы съеденной главой Белого дома секретной записке. Подобные домыслы нельзя воспринимать всерьез, написал Коэн в своем микроблоге в Twitter.

«Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез», — отметил Коэн.

По словам юриста, десятки журналистов позвонили ему с просьбой прокомментировать рассказ бывшей помощницы Трампа Омаросы Манигол-Ньюман о съеденном документе. Глава США якобы взял у адвоката записку, положил ее в рот, прожевал и проглотил.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая помощница главы США Омароса Манигол-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», в которой изложила разные эпизоды своей работы в администрации главы государства. Книга выйдет в США 14 августа.

Читайте также: Помощница застала Трампа за поеданием бумаги

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп на инаугурации хотел принести присягу не на Библии, а на своей книге