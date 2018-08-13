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Бывший адвокат Трампа: Мою записку президент не ел

Политика

Подобные домыслы нельзя воспринимать всерьез, заявил Майкл Коэн

Вашингтон, 13 августа 2018, 05:21 — REGNUM  Экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна шокировал рассказ о якобы съеденной главой Белого дома секретной записке. Подобные домыслы нельзя воспринимать всерьез, написал Коэн в своем микроблоге в Twitter.

«Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез», — отметил Коэн.

По словам юриста, десятки журналистов позвонили ему с просьбой прокомментировать рассказ бывшей помощницы Трампа Омаросы Манигол-Ньюман о съеденном документе. Глава США якобы взял у адвоката записку, положил ее в рот, прожевал и проглотил.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая помощница главы США Омароса Манигол-Ньюман написала книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», в которой изложила разные эпизоды своей работы в администрации главы государства. Книга выйдет в США 14 августа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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