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Сара Вагенкнехт: США боятся альянса России и ФРГ, и не зря

Политика

Вашингтон преследует собственные интересы, причем делает это агрессивно после прихода Трампа, отмечает политик

Берлин, 13 августа 2018, 04:51 — REGNUM  Власти США с опаской смотрят на сотрудничество России и ФРГ в области ресурсов и технологий. Об этом заявила лидер немецкой партии «Левые», депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

«Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — сказала Вагенкнехт.

Вашингтон преследует собственные интересы, причем делает это агрессивно после прихода Трампа. Интересы США и европейских стран в важнейших вопросах, и не только экономических, входят в противоречие. Так, Европа расплачивается за дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в Иране, отмечает депутат.

Плохие отношения с Россией — не в интересах Евросоюза. Напротив, странам ЕС стоит развивать с Москвой плодотворные отношения, добавила Вагенкнехт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вагенкнехт объявила о создании в Германии нового левого движения «Подъем». За сутки, прошедшие с момента презентации движения, им заинтересовались 36 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 36 тыс. человек заинтересовались новым движением Сары Вагенкнехт

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Политическая жизнь Германии
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