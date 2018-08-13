США готовят флот к противостоянию с Россией — The National Interest

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Военно-морской флот США готовится противостоять России в Северной Атлантике. Об этом пишет американское военно-политическое издание The National Interest.

В одном из интервью главком ВМФ США Джон Ричардсон рассказал о максимальной за последние 25 лет активности российских субмарин на севере Атлантики. Кроме того, 3 августа, в день своего назначения, глава подводного флота США вице-адмирал Чарльз Ричард заявил о «готовности к бою». Таков был приказ ранее занимавшего этот пост адмирала Джозефа Тофало, напомнил он.

«Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы», — цитирует издание Ричарда.

Заявления такого рода следуют положениям американской стратегии обороны на 2018 год, отмечают эксперты. В документе приоритет отдан не борьбе с терроризмом, а противостоянию с Пекином и Москвой.

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