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Адвокат Трампа: Мюллер частично завершит расследование к 1 сентября

Политика

Джулиани и спецпрокурор беседовали два месяца назад

Адвокат Трампа: Мюллер частично завершит расследование к 1 сентября
DonkeyHotey
Роберт Мюллер

Вашингтон, 13 августа 2018, 02:28 — REGNUM  Спецпрокурор Роберт Мюллер планирует к началу сентября завершить расследование о возможных попытках президента США Дональда Трампа препятствовать правосудию. Об этом заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани в интервью телеканалу CNN.

По словам Джулиани, примерно два месяца назад спецпрокурор, беседуя с ним, назвал «разумную» дату для завершения расследования. К 1 сентября может быть подготовлен соответствующий доклад, сказал адвокату Мюллер.

Речь идет о части расследования по «российскому делу» — якобы имевшему место сговору между членами команды Трампа и руководством РФ. Джулиани при этом уточнил, что мог неправильно истолковать указанную спецпрокурором дату.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием «вмешательства» России в выборы главы США. Дональд Трамп не раз опровергал подозрения на этот счет. Официальная Москва также неоднократно заявляла о том, что никакие вмешательства во внутренние дела США не предпринимались.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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