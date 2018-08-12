Путин и Назарбаев назвали вопрос генсека ОДКБ проблемой

Актау, Казахстан, , 23:54 — REGNUM Президенты России и Казахстана в ходе отдельной беседы по завершении каспийского саммита в Актау коснулись также вопроса генсека ОДКБ, назвав его проблематичным.

Тему сперва затронул Нурсултан Назарбаев, который заявил, что из всех тем, которые касаются двухстороннего сотрудничества и нуждаются в обсуждении, «это, конечно, вопрос генсека ОДКБ, который стал сейчас проблемой».

В ответ Владимир Путин сказал: «Что касается наших более широких отношений в рамках ОДКБ, ЕАЭС, то здесь очень большая повестка дня, большая программа. Есть и вопросы проблемного характера, об одной из этих проблем сейчас только Вы упомянули применительно к ОДКБ» (цитаты по kremlin.ru).

В сообщении на официальном сайте президента Казахстана разговор о генсеке ОДКБ не процитирован.

Действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был арестован и отпущен под залог в Армении по обвинению в насильственном изменении конституционного строя в марте 2008 года. Тога Хачатуров был командиром ереванского гарнизона армии и, по версии следствия, участвовал в применении вооруженных сил для разгона митингующих.

Ереван уже начал консультации с партнерами по ОДКБ об отзыве Хачатурова и смены его на другим военачальником из Армении.

ИА REGNUM уже сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 августа провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщалось в официальном сообщении, стороны обсудили двусторонние вопросы и вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ.