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МИД Ирана: Тегеран готов оказать поддержку Анкаре

Политика

12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед гражданами в городе Трабзон заявил, что США не нужно выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях

Тегеран, 12 августа 2018, 23:20 — REGNUM  Власти Ирана выступают против политики США в отношении Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил официальный представитель МИД Ирана Бехрам Касыми.

«Турция и турецкий народ могут успешно противостоять давлению, контролируемому извне», — сказал Касыми.

Иранский дипломат добавил, что официальный Тегеран готов оказать поддержку Анкаре в противодействии санкциям США.

Как передавало ИА REGNUM, 12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед гражданами в городе Трабзон заявил, что США не нужно выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях.

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Противостояние Ирана и США
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