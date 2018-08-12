Миграционный кризис: Меркель и Санчес ищут решения

Париж, , 22:55 — REGNUM В эту субботу, 10 августа, прошла встреча канцлера Германии и главы испанского правительства, в ходе которой были предприняты попытки согласовать политику по миграционному вопросу.

Как отмечает французская газета «Le Figaro», место их встречи не случайно. Ангела Меркель была приглашена премьер-министром Испании Педро Санчесом в резиденцию для отдыха на Андалузском побережье. В частности, на побережье Коста-Де-Ла-Люз, где все большее число мигрантов высаживаются на небольшие суда и направляются в страны Северной Европы, особенно в Германию. Новый путь для мигрантов, с отправным пунктом в Марокко, очень беспокоит А. Меркель, в связи с чем она непременно хочет его закрыть.

Не случайна и выбранная дата встречи, так как в эту субботу вступило в силу соглашение о возвращении некоторых мигрантов из Германии в Испанию, а именно тех, кто уже подал ходатайство о предоставлении убежища в Испании (примерно около 100 человек). Стоит отметить, что данное постановление не предусматривает какие-либо компенсации для испанских властей.

«Взять на себя инициативу с небольшой коалицией стран вокруг Германии, Франции и Испании, чтобы создать конструктивное решение по управлению миграционными потоками», — так сформировал основное предложение испанской стороны министр иностранных дел Испании Хосепа Боррелли в интервью немецкой газете «Handelsblatt».

Как отмечает журналист «Le Figaro» Виолетта Боннебас, «Педро Санчес демонстрирует, что он держи данное в конце июня обещание в Европейском Совете в Брюсселе». Напомним, что Испания обязалась сотрудничать с Германией в вопросе высылки просителей убежища, которым было отказано. Испанское предложение было принято в Берлине и оценено как «хорошая идея».

Джеральд Кнауса, автор миграционного пакта между Турцией и Европейским Союзом, считает, что такой план имеет шансы на успех, потому что «Германия, Франция и Испания имеют общий интерес, столкнувшись с ростом правого популизма в Европе: показать, что нелегальная миграция может быть резко сокращена без ущерба для права на убежище и гуманитарных ценностей».

Подчеркивается, что в любом случае для А. Меркель ситуация остается чрезвычайной, так как немецкое население по-прежнему относится очень чувствительно к миграционному вопросу. Основная угроза заключается в возможном повторе правительственного кризиса в ФРГ. Кроме того, Ангела Меркель и европейские лидеры рискуют, что миграция станет единственной темой кампании европейских выборов 2019 года.