Париж, , 21:55 — REGNUM «После чемпионата мира по футболу Россия предлагает немного более конфиденциальный, но, возможно, столь же впечатляющий конкурс», — сообщает французская ежедневная газет «Les Echos» о прошедших в Подмосковье Армейских играх. Четвертые по счету международные игры были открыты министром обороны России Сергеем Шойгу в Патриот-парке в прошлую субботу, 4 августа, и завершились 11 августа.

В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, и мероприятие проходит на 24 военных полигонах из семи разных стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Исламской Республики Иран, Казахстана, Китая и России.

В течение последних четырех лет Россия ежегодно проводит такого рода военные соревновании с участием армий со всего мира, в таких зрелищных спортивных областях, как биатлон (в том числе танковый), прыжки с парашютом, военная медицина, логистика и воздушные маневры.

В 2017 году Россия стала победителем после впечатляющего результата в одном из самых популярных испытаний — «танковом биатлоне». В той артиллерийской гонке, чередующей стрельбу и выносливость, российская команда одержала победу, столкнувшись с Казахстаном и Китаем. В этом году «Красная Армия» (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) вновь находится на вершине соревнований: российские танки показали лучшее время в пяти гонках второго дня соревнований знаменитого танкового биатлона.

Как отмечает газета Les Echos, «Армейские игры» призваны показывать открытость Москвы всему миру, но иногда они также нацелены на посыл сообщений ее противникам. Так, например, отмечается, что в прошлом году Министерство обороны РФ специально организовало одно из соревнований на море в г. Севастополе на российской военно-морской базе в Крыму.