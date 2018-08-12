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«Пояс и путь» получил высокую оценку в ООН

Политика

В Управлении Верховного комиссара по делам беженцев рассматривают китайский проект инструментом поддержки собственной миротворческой деятельности

Пекин, 12 августа 2018, 21:23 — REGNUM  «Многое из того, что делает Китай через реализацию инициативы «Пояс и путь», совпадает с тем, что мы делаем в странах, принимающих беженцев, связывая гуманитарную помощь и помощь в развитии для поиска более эффективного решения долгосрочных проблем и разрешения кризиса беженцев», — заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди, завершивший официальный визит в КНР, сообщает 12 августа Синьхуа.

Опыт Китая, по словам высокопоставленного международного чиновника, может помочь укреплению сотрудничества, мира и развития стран и народов, а также поспособствовать активизации инфраструктурных инвестиций.

Филиппо Гранди вступил в должность в 2016 году и уже два раза посещал КНР, рассматривая взаимодействие с ним важным условием укрепления диалога и сотрудничества в вопросах помощи беженцам.

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«Новый шелковый путь»
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