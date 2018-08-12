Эрдоган призвал США «вернуться в правовое русло»

Анкара, , 21:13 — REGNUM США не нужно выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед согражданами в городе Трабзон.

«Турция действует исходя из норм международного права, — заявил Эрдоган. — … Мы приглашаем США вернуться в правовое русло».

10 августа президент США Дональд Трамп на странице в сети микроблогов Twitter написал, что США вдвое повышают пошлины на алюминий и сталь из Турции.

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