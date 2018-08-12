Две трети личного состава ВКС РФ получили боевой опыт в Сирии

Дамаск, , 20:49 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление, что в настоящее время в российских ВКС есть значительное количество летчиков, которые совершили больше ста боевых вылетов. Он также отметил, что две трети личного состава ВКС РФ получили боевой опыт в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Это имеет отношение и к другим родам войск.

Для того чтобы, как можно больше летного и технического состава получили боевую практику в Сирии, министерство обороны проводило плановую ротацию.

Большая работа в ходе операции на территории САР проводится и представителями военно-промышленного комплекса. Они проводят доработку военной техники, устранение недостатков. Многое уже учтено, и техника на данный момент, по мнению министра обороны РФ, «наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной».

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой прокомментировать эту информацию. Владимир Васильев сказал следующее: «Это очень хорошо, что значительная часть нашего летного и технического состава получила боевую практику в Сирии, и что по результатам применения боевой техники и оружия проводится его доработка и усовершенствование.

С точки зрения непосредственного использования личным составом боевых навыков, полученных в ходе антитеррористической операции на территории САР, то это зависит от типа конфликта, в котором Вооруженным Силам РФ придется участвовать. Если речь идет о конфликте низкой интенсивности, то данный опыт будет наиболее применим. Если говорить о глобальном конфликте, то здесь основным фактором будет талант и способности нынешнего командования. Как говорится, ключевой фактор любого процесса — это управление».

Далее Васильев отметил: «Полагаю, что наиболее универсальным является опыт, полученный в ходе сирийской компании подразделениями сил специальных операций ВС РФ. Этот боевой опыт может быть применим, как в локальном, так и глобальном конфликте».