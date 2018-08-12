Воскресенье, 12 Августа 2018 года
21:01:10 МСК

Посол США призвал Лондон поддержать санкции против Ирана

Политика

Ограничительные меры США против Тегерана вступили в силу с 7 августа 2018 г

Посол США призвал Лондон поддержать санкции против Ирана
Gilderien
Американское посольство в Лондоне

Вашингтон, 12 августа 2018, 19:40 — REGNUM  Официальный Лондон должен поддержать политику Вашингтона по отношению к Тегерану. Об этом сообщил посол США в Лондоне Вуд Джонсон в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

«Мы (власти США) призываем глобально ориентированную Великобританию использовать свое дипломатическое влияние и присоединиться к нам», — отметил Джонсон.

По его словам, достичь действительно всеобъемлющего соглашения с Ираном можно лишь «совместными усилиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры США против Тегерана вступили в силу с 7 августа 2018 г. Это случилось после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, достигнутой в 2015 году.

Читайте также: МИД Ирана исключил возможность переговоров с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить