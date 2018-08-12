Посол США призвал Лондон поддержать санкции против Ирана

Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Официальный Лондон должен поддержать политику Вашингтона по отношению к Тегерану. Об этом сообщил посол США в Лондоне Вуд Джонсон в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

«Мы (власти США) призываем глобально ориентированную Великобританию использовать свое дипломатическое влияние и присоединиться к нам», — отметил Джонсон.

По его словам, достичь действительно всеобъемлющего соглашения с Ираном можно лишь «совместными усилиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры США против Тегерана вступили в силу с 7 августа 2018 г. Это случилось после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, достигнутой в 2015 году.

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