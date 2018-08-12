Избирком Екатеринбурга утвердил бюллетени для голосования 9 сентября

Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Екатеринбурге горизбирком утвердил формы и текст избирательных бюллетеней, которые будут выдаваться избирателям на выборах депутатов гордумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Всего гражданам будут выдавать по два бюллетеня. В первый включены семь партий — участниц выборов по мажоритарной системе. Во втором будут указаны кандидаты по 18 одномандатным округам. Для каждого из округов список кандидатов, естественно, разный.

Всего на избирательные участки будет передано около 800 тыс. бюллетеней. напомним, выборы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 36 депутатов: 18 по партиспискам и 18 по одномандатным округам.