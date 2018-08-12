Курдские отряды будут воевать на стороне сирийского правительства

Дамаск, , 18:20 — REGNUM Турецкое агентство «Анадолу» сообщает о переброске курдских формирований Народных защитников (YPG) в провинцию Алеппо, на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. Речь идет о переброске примерно 1300 бойцов за последние две недели.

По мнению агентства, курдские отряды будут оказывать помощь сирийскому правительству в военных операциях на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб. С проиранскими силами готовится совместное наступление на поддерживаемые Турцией группировки в населенных пунктах Хайян, Анадан, Хурейтан, Урейме, Маарат аль-Атик и Дарет Иззе в западной окрестности города Алеппо.

Агентство сообщает, что курды планируют и дальше развивать сотрудничество с Дамаском и Москвой. Ранее они провели переговоры с сирийским правительством по вопросам военного сотрудничества, экономической автономии районов, а также о совместных действиях против Турции.

Турция относит отряды курдских Народных защитников (YPG) и Рабочую партию Курдистана (PKK) к террористическим организациям.

Следует отметить, что курдские отряды составляют основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Однако доверие к Соединенным Штатам было подорвано сделкой между США и Турцией по сирийскому городу Манбиджу, и часть курдского движения без предварительных условий пошла на переговоры с Дамаском.