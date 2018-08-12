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Садальский отреагировал на заявление Лаймы Вайкуле по Крыму

Политика

Ранее певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе сообщила, она не намерена выступать на территории Крыма

Москва, 12 августа 2018, 18:18 — REGNUM  Актер Станислав Садальский не поедет на Украину, пока там «русских обижают». Об этом на странице в соцсети Instagram сообщил сам артист, комментируя слова певицы Лаймы Вайкуле о Крыме.

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, — написал Садальский. — А я на Украину (не поеду), там русских обижают».

По его словам, он недавно побывал в Латвии, где такое же «отвратительное отношение к русским».

Ранее певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе сообщила, она не намерена выступать на территории Крыма, какой бы гонорар ей ни предложили.

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