Россия может упростить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции

Москва, , 17:34 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, который 13−14 августа посетит Турцию, намерен обсудить с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу условия упрощения режима передвижения между гражданами двух стран. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 12 августа, комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Планируется (во время встречи Лаврова и Чавушоглу) обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что российская сторона подтверждает готовность к «либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан».

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа главы МИД РФ и Турции встречались в Сингапуре во время министерских мероприятий по линии АСЕАН.

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