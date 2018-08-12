Конвенция по статусу Каспия. Баку получил энергоресурсы в обмен на гарантии

Ереван, , 17:20 — REGNUM Пока Армения варится во внутриполитическом котле в регионе происходят серьезные геополитические изменения, считает руководитель парламентской комиссии Армении по внешним связям Армен Ашотян, чья Республиканская партия Армении находится ныне в оппозиции.

Говоря о подписанной сегодня руководителями России, Ирана, Туркмении, Казахстана и Азербайджана Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, Ашотян отмечает, что документ может стать основой для глобальных долгосрочных перестановок, в том числе и в Закавказье.

Он отметил несколько важные пунктов для Армении, «которые содержат вызовы».

«1. Для Азербайджана произошло максимально приемлемое разделение, и он может в значительно большей степени изучать берег Каспия и в будущем экспортировать энергоресурсы в большем колличестве.

2. Транскаспийский газопровод, который соединит экспортные инфраструктуры Азербайджана и Туркмении, может быть построен только с согласия всех пяти сторон. Это положение очень важно для России и Ирана

3. В Каспийском бассейне будет запрещено военное присутствие третьей стороны, что также выгодно России и Ирану.

4. Фактически Россия и Иран согласились уступить Азербайджану больше энергетических ресурсов против стратегических и долгосрочных гарантий, что де-факто укрепляет связи между нашими соседями.

5. Увлечение внутриполитической искусственной повесткой может очень тяжело отразиться на нас, если на международных платформах не произойдет кристаллизация и консолидация национального политического капитала.»