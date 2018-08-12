Захарова: Запад должен ответить за бобмардировки Югославии в 1999 году

Белград, , 16:26 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала страны Запада ответить за варварские бомбардировки Югославии. Об этом она заявила журналистам сегодня, 12 августа, находясь с визитом в Белграде.

Во время встречи с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в кафетерии отеля «Москва» в центре Белграда, Захарова заявила, что страны Запада, которые активно беспокоятся за гуманитарную ситуацию в Сирийской Арабской Республике и ищут там следы применения химического оружия, до сих пор не ответили за свои варварские бомбардировки Сербии в 1999 году.

Ранее сегодня Захарова заявила, что граждане Сербии должны получить компенсации за последствия бомбардировок НАТО в 1999 году, в ходе которых применялись боеприпасы с обеднённым ураном. Она обратила внимание, что военнослужащие Североатлантического альянса уже получили подобные компенсации.

Напомним, в 1999 году силы военного блока НАТО начали массированные бомбардировки Сербии, решив вмешаться в вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии. Серия авиаударов НАТО с применением снарядов с обеднённым ураном продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное число жертв этих бомбардировок до сих пор не известно. По данным Белграда, погибли как минимум 2,5 тыс. человек, в том числе 89 детей. Ранены был более 12,5 тыс. человек. Ущерб инфраструктуре Сербии оценивается в $100 млрд.