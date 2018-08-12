Лавров: ОЗХО подтвердила процесс химического разоружения России

Москва, , 15:42 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила процесс химического разоружения России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями Соединенных штатов в беседе с журналистами.

Глава МИД РФ отметил, что согласно заявлениям Вашингтона в течение первых трех месяцев после введения первого пакета санкций, Россия должна выступить с гарантией, что не будет себя так вести и допустит посещение международными инспекторами по их требованию своих химические предприятия.

«В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершен. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединенные Штаты. Они опять попросили о переносе — теперь до начало 20-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — сказал Сергей Лавров.

Отметим, 8 августа в Госдепе сообщили о введении Вашингтоном с 22 августа первого пакета новых санкций против Кремля в связи с «делом об отравлении Скрипалей».