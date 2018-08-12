Министр внутренних дел Индии посетит Кералу и оценит последствия наводнения

Нью-Дели, , 15:40 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх посетит Кералу, там он совершит тур по наиболее затопленным областям штата, а также оценит работу лагерей, созданных для помощи пострадавшим. Министра внутренних дел будут сопровождать министр туризма Индии, а также представители других министерств. Также Раджнатх Сингх вынесет оценку действиям руководства штата во время стихийного бедствия, в том числе и действиям главного министра штата.

Согласно данным индийской армии, которая активно помогает с ликвидацией последствий наводнения, наиболее пострадавшими от стихии областями являются Каннур, Вайанад, Кожикоде, Идукки и Маллапурам. На данный момент в этих областях работают десять команд добровольцев, в каждой из которых состоит не менее 40 человек, которые день и ночь осуществляют поисковые операции, чтобы убедиться в том, что там не осталось ни одного пострадавшего человека.

Главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян заявил, что в результате наводнений погибло 33 человека и еще шесть человек пропали без вести, и что страна еще никогда сталкивалась с подобными катастрофами. Он также сообщил, что родственникам погибших в результате наводнения будут выплачены компенсации в размере 400 тысяч рупий.