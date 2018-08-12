Сенатор Цеков прокомментировал обвинения Волкера в адрес России по Донбассу

Москва, , 14:48 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Республика Крым) раскритиковал заявление специального представителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает телеканал RT.

Цеков считает, что Волкер больше не выступает как независимый представитель США, стремящийся дать объективную оценку происходящему на Украине.

Сенатор подчеркнул, что за то время, которое Волкер является спецпредставителем, все его заявления обращены исключительно к России. Волкер ни разу не требовал от Украины соблюдения Минских договорённостей.

Более того уже складывается впечатление, что Волкер является представителем нынешних властей Украины, а не США, так как все его заявления находятся в контексте заявления Киева.

Также политик считает, что продолжающийся конфликт на Украине выгоден США, так как это сдерживает Россию.

«Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией… Мир на Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер», — подчеркнул сенатор Цеков.

Напомним, ранее Волкер обвинил Москву, что она якобы игнорирует все усилия международного сообщества, а также блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, занимающихся мониторингом границы между странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волкер был назначен спецпредставителем США по ситуации на Украине в июле минувшего года. При этом он практически сразу заявил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией и независимость народных республик Донбасса. Деятельность Волкера на посту спецпредставителя не принесла заметных результатов.