Лидеры каспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия

Астана, , 14:19 — REGNUM В казахстанском городе Актау в рамках V Каспийского форума сегодня, 12 августа, лидеры каспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

На торжественной церемонии в Актау после завершения V Каспийского саммита лидеры России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана — Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Гурбангулы Бердымухамедов, Хасан Рухани и Ильхам Алиев — подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом велась аж с 1996 года.

В соответствии с этой конвенцией, проект которой был согласован на встреча министров иностранных дел каспийских стран в Москве в декабре 2017 года, основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем пользовании сторон. При этом дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Также по согласованию сторон решаются вопросы судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. Особо оговорено, что при реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует, что на Каспии не допускаются вооружённые силы внерегиональных держав. Ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами будут пять каспийских стран.

Конвенция закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.

Читайте ранее в этом сюжете: V Каспийский саммит начал свою работу в Актау