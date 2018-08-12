V Каспийский саммит начал свою работу в Актау

Актау, Казахстан, , 13:24 — REGNUM В казахстанском городе Актау начал свою работу V Каспийский саммит. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

На церемонии официальной встречи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приветствовал президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

После церемонии приветствия лидеры каспийских стран перешли вместе со своими делегациями в зал заседаний, где начал свою работу V Каспийский саммит.

Напомним, что по итогам этого саммита должна быть подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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