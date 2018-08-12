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На Украине заявили об отсутствии претензий к экипажу «Механика Погодина»

Политика

Омбудсмен Украины заявила, что к морякам не будут применяться санкции

Херсон, Украина, 12 августа 2018, 13:30 — REGNUM  У Службы безопасности Украины, а также у Пограничной службы нет претензий к экипажу судна «Механик Погодин», сообщила 12 августа омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в соцсети.

Информацию об этом Денисова, по её словам, получила накануне, 11 августа. Она сообщает, что российские моряки прошли пограничный контроль и теперь вправе беспрепятственно перемещаться по территории Украины. Однако экипаж, во главе с капитаном, отказывается покидать судно.

По словам Денисовой, на судне находятся 12 моряков, у которых, по их словам, достаточно запасов воды, лекарств и продуктов.

Омбудсмен Украины уточнила также, что под санкциями со стороны Украины находятся не люди, а судно, принадлежащее компании ВЭБ «Лизинг», которая находится в санкционном списке Украины. Вопрос об аресте судна будет решён завтра, 13 августа, на судебном заседании.

Напомним, что российский танкер «Механик Погодин» был задержан 10 августа, после его захода в торговый порт города Херсон.

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