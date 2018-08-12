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Индия добивается совместного контроля над аэропортом в Шри-Ланке

Политика

Правительство Индии ведет переговоры о контроле над международным аэропортом в Маттале, находящимся в 30 минутах езды от стратегического китайского порта в Хамбантоте

Нью-Дели, 12 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Правительства Индии и Шри-Ланки вступили в завещающую фазу переговоров о совместном контроле над аэропортом в Маттале. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», аэропорт в Маттале является одним из двух международных аэропортов в Шри-Ланке.

Министр гражданской авиации Индии Джаянт Синха на заседании парламента сообщил, что сделка не будет включать в себя покупку Индией какой-либо доли аэропорта в Маттале, а будет основываться на создании совместного предприятия.

Также сообщается, что правительство Шри-Ланки хочет заключить сделку как можно быстрее, так как оппозиционные партии Шри-Ланки уже заявили о том, что, если правительство предоставит аэропорт в распоряжение какого-либо иностранного государства, то эта сделка будет пересмотрена, когда они придут к власти.

Аэропорт в Маттале для индийского правительства интересен прежде всего тем, что он располагается в 39 километрах от порта в Хамбантоне, который принадлежит китайским компаниям и является важным инструментом влияния Китая в данной стране.

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