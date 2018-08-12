Индия добивается совместного контроля над аэропортом в Шри-Ланке

Нью-Дели, , 13:32 — REGNUM Правительства Индии и Шри-Ланки вступили в завещающую фазу переговоров о совместном контроле над аэропортом в Маттале. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», аэропорт в Маттале является одним из двух международных аэропортов в Шри-Ланке.

Министр гражданской авиации Индии Джаянт Синха на заседании парламента сообщил, что сделка не будет включать в себя покупку Индией какой-либо доли аэропорта в Маттале, а будет основываться на создании совместного предприятия.

Также сообщается, что правительство Шри-Ланки хочет заключить сделку как можно быстрее, так как оппозиционные партии Шри-Ланки уже заявили о том, что, если правительство предоставит аэропорт в распоряжение какого-либо иностранного государства, то эта сделка будет пересмотрена, когда они придут к власти.

Аэропорт в Маттале для индийского правительства интересен прежде всего тем, что он располагается в 39 километрах от порта в Хамбантоне, который принадлежит китайским компаниям и является важным инструментом влияния Китая в данной стране.