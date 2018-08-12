Воскресенье, 12 Августа 2018 года
14:46:07 МСК

Мальдивы потребовали от Индии отозвать свои войска

Политика

Поддерживаемое Китаем новое правительство Шри-Ланки во главе с Абдуллой Ямином нанесло очередной удар по позициям Индии на острове

Нью-Дели, 12 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Посол Мальдивской республики в Индии Ахмед Мохаммед передал правительству Индии официальное требование о выводе индийских вертолетов и солдат с территории Шри-Ланки в связи с тем, что соглашение об их размещении истекло еще в июне и не было продлено.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», Индия на протяжении многих десятилетий предоставляет военную и гуманитарную помощь Мальдивам, и данная мера станет серьезным ударом по ее позициям в данной стране.

Правительство Шри-Ланки во главе с Абдуллой Ямином переориентировало свой внешнеполитический курс на сближение с Китаем, вскоре после того как в результате недавнего политического кризиса в Шри-Ланке оппозиция призывала к открытой военной интервенции со стороны Индии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить