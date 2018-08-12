Мальдивы потребовали от Индии отозвать свои войска

Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM Посол Мальдивской республики в Индии Ахмед Мохаммед передал правительству Индии официальное требование о выводе индийских вертолетов и солдат с территории Шри-Ланки в связи с тем, что соглашение об их размещении истекло еще в июне и не было продлено.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», Индия на протяжении многих десятилетий предоставляет военную и гуманитарную помощь Мальдивам, и данная мера станет серьезным ударом по ее позициям в данной стране.

Правительство Шри-Ланки во главе с Абдуллой Ямином переориентировало свой внешнеполитический курс на сближение с Китаем, вскоре после того как в результате недавнего политического кризиса в Шри-Ланке оппозиция призывала к открытой военной интервенции со стороны Индии.