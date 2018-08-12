ВСУ задержали гражданина России по подозрению в шпионаже

Киев, 12 августа 2018, 13:13 — REGNUM Гражданин России задержан на Донбассе военнослужащими ВСУ в зоне, подконтрольной украинским войскам. Сообщение об этом выложено 12 августа в Facebook на странице ООС (Организация объединённых сил).
«Вчера,
Имя и фамилия задержанного не сообщаются, но в соцсеть выложено фото паспорта и водительских прав мужчины, по которым можно установить, что он является уроженцем Донецкой области Украинской ССР, а водительское удостоверение получено им в Ханты-Мансийском автономном округе.
По словам мужчины, он находился на территории Донбасса в качестве туриста.
Украинские спецслужбы подозревают мужчину в шпионаже.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта, возникшего на территории одной из военных частей ВСУ в городе Соледар Донецкой области, военнослужащий застрелил из автомата своего сослуживца.