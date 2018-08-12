ВСУ задержали гражданина России по подозрению в шпионаже

Киев, , 13:13 — REGNUM Гражданин России задержан на Донбассе военнослужащими ВСУ в зоне, подконтрольной украинским войскам. Сообщение об этом выложено 12 августа в Facebook на странице ООС (Организация объединённых сил).

«Вчера, 11.08.2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России», — сообщается в соцсетях.

Имя и фамилия задержанного не сообщаются, но в соцсеть выложено фото паспорта и водительских прав мужчины, по которым можно установить, что он является уроженцем Донецкой области Украинской ССР, а водительское удостоверение получено им в Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам мужчины, он находился на территории Донбасса в качестве туриста.

Украинские спецслужбы подозревают мужчину в шпионаже.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта, возникшего на территории одной из военных частей ВСУ в городе Соледар Донецкой области, военнослужащий застрелил из автомата своего сослуживца.